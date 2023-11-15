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Юго-Восточный Курьер

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Собянин одобрил проект строительства школы на Рязанском проспекте

Собянин одобрил проект строительства школы на Рязанском проспекте

Инвесторы возведут объект на Рязанском проспекте Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что одобрено строительство школы в Нижегородском районе в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.

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