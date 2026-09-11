Экономист Гриф дал прогноз по ключевой ставке

Руководитель лаборатории НИИПУ по вопросам онтологии когнитивного цифрового технологического суверенитета, председатель комитета по цифровому технологическому суверенитету СНГ Александр Гриф ожидает, что ЦБ РФ на заседании 11 сентября с вероятностью в 70% сохранит ключевую ставку на уровне в 14%.
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