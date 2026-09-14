Спецпоезд остановила атака русских дронов: Борис Джонсон эвакуирован. Греция просит Киев не бомбить их суда. Поляки грозят захватить Россию...

Под атаку беспилотников попали "высокие" киевские гости. Греки меняют танкеры на ракеты, Украина задирает нос.
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а дебильный поляк не боится получить ядерную боеголовку на свою тупую голову?, да и остальные члены коалиции ожидающих.