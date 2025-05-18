Администрация Тамбова проиграла апелляцию по делу о "Доме Нарышкиной"

19 арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Тамбовской области, который обязал администрацию Тамбова в течение года провести консервационные работы на крыше объекта культурного наследия «Дом Нарышкиной», а также разработать и согласовать проект сохранения исторического здания.