Владимир Ефимов: в районе Выхино-Жулебино возведут детский сад на 175 мест

На территории Юго-Восточного административного округа столицы построят детский сад. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, новый объект, который относится к сфере образования, будет находиться по адресу: улица Академика Скрябина, земельный участок 21/1.