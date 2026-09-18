Постпред России при ОБСЕ назвал условия остановки боевых действий на Украине Никакого перемирия на Украине не будет, пока не будут достигнуты дог.
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