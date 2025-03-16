"Шли в ад" без кислорода и воды: Операция "Поток" в Судже - "путь в один конец". 120 часов ждали приказа. Резонансные подробности от раненых

Раненые бойцы, участвовавшие в ставшей уже легендарной операции "Поток" в Судже, благодаря которым 12 марта город был полностью зачищен от оккупантов, рассказали резонансные подробности о вылазке и десантировании из-под земли в тыл противника 8 марта.