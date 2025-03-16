Царьград
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Царьград

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"Шли в ад" без кислорода и воды: Операция "Поток" в Судже - "путь в один конец". 120 часов ждали приказа. Резонансные подробности от раненых

"Шли в ад" без кислорода и воды: Операция "Поток" в Судже - "путь в один конец". 120 часов ждали приказа. Резонансные подробности от раненых

Раненые бойцы, участвовавшие в ставшей уже легендарной операции "Поток" в Судже, благодаря которым 12 марта город был полностью зачищен от оккупантов, рассказали резонансные подробности о вылазке и десантировании из-под земли в тыл противника 8 марта.

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Комментарии
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Амара Карпова
Спасибо ребятам❤️❤️❤️ Храни ВСЕХ Бог🙏🙏🙏
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18 час.
ИГ
Ирина Галивец
Слава нашим ГЕРОЯМ!
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18 час.
ГЧ
Галина Чеснокова
Все дать ГЕРОЯ!!!!Низкий вам поклон за мужество!!!!
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18 час.
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