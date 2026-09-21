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Масштабные пожарно‑тактические учения пройдут в Алтайском крае 22 сентября

Масштабные пожарно‑тактические учения пройдут в Алтайском крае 22 сентября

Подразделения МЧС отработают ликвидацию условных возгораний в Барнауле, Бийске и Тальменке 22 сентября в Алтайском крае состоятся масштабные пожарно‑тактические учения.

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