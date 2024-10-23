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Залужный сфотографировался с подготовленными в Британии пилотами ВСУ и пообещал за них молиться

Залужный сфотографировался с подготовленными в Британии пилотами ВСУ и пообещал за них молиться

Украинские пилоты завершили обучение в Великобритании, сообщил посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, вместе с заместителем госсекретаря парламента Великобритании по вооруженным силам Люком Поллардом принявший участие в выпускной церемонии третьей когорты украинских пилотов, которая состоялась на базе британских королевских ВВС в Крэнвелле.

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