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Царьград

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The Star: 70-летняя китаянка очнулась в гробу перед похоронами

The Star: 70-летняя китаянка очнулась в гробу перед похоронами

В провинции Хэбэй 70-летняя китаянка, признанная умершей, ожила в гробу спустя день. Несмотря на борьбу с раком и тромбозом, она очнулась, но вскоре вновь скончалась.

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