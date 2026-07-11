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Ракеты для Patriot будут производить в Германии, а не на Украине — Reuters

Ракеты для Patriot будут производить в Германии, а не на Украине — Reuters

Производство ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны Patriot, вероятно, будет находиться в Германии или в другой европейской стране, 11 июля сообщает агенство Reuters со ссылкой на собственные источники.

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