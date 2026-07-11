Ракеты для Patriot будут производить в Германии, а не на Украине — Reuters

Производство ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны Patriot, вероятно, будет находиться в Германии или в другой европейской стране, 11 июля сообщает агенство Reuters со ссылкой на собственные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии