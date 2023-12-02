«Орловчанку» депортировали в Молдавию

Спустя 14 лет проживания в Орловской области женщину выдворяют за пределы РФ. В минувший четверг Хотынецкий районный суд закончил рассмотрение дела в отношении молдаванки, которая 14 лет назад переехала в Орловскую область к родной сестре.
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