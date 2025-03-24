10 треков-антидепрессантов, которые помогут справиться с тревогой не хуже успокоительного

«Там, где бессильны слова, говорит музыка», — утверждал сказочник и философ Ганс Христиан Андерсен. Замечали ли вы, как любимые композиции способны за секунду изменить все вокруг? Наверняка у вас есть та самая песня, которая напоминает о большой любви, ярком путешествии, тяжелом горе.