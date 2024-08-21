ИИ научился предсказывать катастрофы

Например, экологический коллапс, финансовые кризисы, пандемии и перебои в электроснабжении Китайские ученые из Университета Тунцзи разработали программу искусственного интеллекта, способную прогнозировать катастрофические переломные моменты, такие как экологический коллапс, финансовые кризисы, пандемии и перебои в электроснабжении.