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Петербургский дневник

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ИИ научился предсказывать катастрофы

ИИ научился предсказывать катастрофы

Например, экологический коллапс, финансовые кризисы, пандемии и перебои в электроснабжении Китайские ученые из Университета Тунцзи разработали программу искусственного интеллекта, способную прогнозировать катастрофические переломные моменты, такие как экологический коллапс, финансовые кризисы, пандемии и перебои в электроснабжении.

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