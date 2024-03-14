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Включает жене похоронный марш: сосед добивает семью ветерана из Магнитогорска

Включает жене похоронный марш: сосед добивает семью ветерана из Магнитогорска

Пока одни с оружием в руках приближают Победу, другие изводят дома их родных. Сосед снизу сделал невыносимой жизнь семьи в Магнитогорске.

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Комментарии
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ВераВерная
Задолбал😈
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6 час.
Уя
Уфимцев я
Что за времена пошли? Как это - гниду нельзя давить? Что за ...толерантность, мать ее? В наше время за такое поведение башку бы скрутили - и пожалте бриться! Может, потому  не так часто  отъявленные наглецы себя нагло вели. Потому что знали - завсегда можно &quot;по хлебалу&quot; запросто получить... И, главное, знали все - что все это поделом! И по судам - милициям лишний раз не бегали... западло это было.
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4 час.
Василий Целовальников
Полиция и суды, плохо работают, покрывают мигрантов!!!
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3 час.

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