Включает жене похоронный марш: сосед добивает семью ветерана из Магнитогорска

Уя

Уфимцев я

Что за времена пошли? Как это - гниду нельзя давить? Что за ...толерантность, мать ее? В наше время за такое поведение башку бы скрутили - и пожалте бриться! Может, потому не так часто отъявленные наглецы себя нагло вели. Потому что знали - завсегда можно "по хлебалу" запросто получить... И, главное, знали все - что все это поделом! И по судам - милициям лишний раз не бегали... западло это было.