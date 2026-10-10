Дроны обесточили Знаменский район Орловской области

Орловская земля вновь подверглась вероломной атаке со стороны украинских формирований. Этой ночью над территорией региона силами противовоздушной обороны было уничтожено 13 вражеских БПЛА.
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