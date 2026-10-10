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Дроны обесточили Знаменский район Орловской области

Дроны обесточили Знаменский район Орловской области

Орловская земля вновь подверглась вероломной атаке со стороны украинских формирований. Этой ночью над территорией региона силами противовоздушной обороны было уничтожено 13 вражеских БПЛА.

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