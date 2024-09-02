Рябков: РФ рассчитывает, что США без сбоев выдадут визы ее делегации на ГА ООН

Россия рассчитывает, что США без сбоев выдадут визы делегации РФ для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, заявил в беседе с ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии