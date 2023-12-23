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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Идеальный Президент Украины для Путина

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Комментарии
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Виктор Геманов
Вообще-то в серьёзных статьях недопустимы матерные выражения. Но этого автору,как видно, НЕ ПОНЯТЬ!
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15 час.
СА
Сергей Андросов
Вообще то, если заменить на слово глаголят, или говорят, то исчезает смысл сказанного. И, по большому счёту, это не статья, а пост в чате, а здесь допускается всё что угодно.
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10 час.
Ксения Фотина
Абсолютно согласна с выгодой от пребывания Зели на посту предика незалэжной. Раз  властные  хохлоиуды дело довели до необходимости СВО, то и пусть продолжают  стройными рядами  шествовать в Тартар, по пути пожирая друг друга.
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7 час.

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