Два человека погибли и восемь ранены при атаках ВСУ в Макеевке и Горловке

За минувшие сутки в ДНР погибли два человека, еще восемь пострадали из-за атак украинских боевиков. ВСУ использовали реактивную артиллерию калибром 122 мм, ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.