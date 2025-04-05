Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Два человека погибли и восемь ранены при атаках ВСУ в Макеевке и Горловке

Два человека погибли и восемь ранены при атаках ВСУ в Макеевке и Горловке

За минувшие сутки в ДНР погибли два человека, еще восемь пострадали из-за атак украинских боевиков. ВСУ использовали реактивную артиллерию калибром 122 мм, ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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