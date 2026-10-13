Два сценария, способных изменить судьбу человечества до 2100 года

Разговоры о конце света давно стали частью массовой культуры. Но некоторые угрозы существуют не только на экране: они уже связаны с реальными технологиями, международной политикой и решениями, которые принимаются людьми.
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