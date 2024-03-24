Лидер свердловских мусульман назвал теракт в Москве "чудовищным преступлением"

По его мнению, "злодеи заслужили вечное наказание"С обращением к единоверцам по поводу теракта в Crocus City Hall выступил председатель регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин.
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