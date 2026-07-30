Мексика: некоторые припаркованные автомобили и окна кофейни Starbucks были повреждены в торговом центре Plaza Mazarik в Тлашкалансинго недалеко от Пуэблы, штат Пуэбла, по состоянию на полдень по местному времени из-за стрельбы.
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