НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Мексика: некоторые припаркованные автомобили и окна кофейни Starbucks были повреждены в торговом...

Мексика: некоторые припаркованные автомобили и окна кофейни Starbucks были повреждены в торговом центре Plaza Mazarik в Тлашкалансинго недалеко от Пуэблы, штат Пуэбла, по состоянию на полдень по местному времени из-за стрельбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии