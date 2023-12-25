Миллион в конкурсе выиграла поклонница советских песен из НГПУ Анастасия Шедогубова

Миллионером, благодаря своим талантам, стала магистрантка института непрерывного образования НГПУ, инклюзивный педагог по вокалу Анастасия Шедогубова – девушка одержала победу на конкурсе проектов Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2023».
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