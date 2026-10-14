В Брянской области за 9 месяцев инициировано всего два дела о банкротстве строительных компаний.Как сообщает Бизнес Журнал, в России за первые девять месяцев года зафиксирован ощутимый рост числа банкротств среди строительных компаний.
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