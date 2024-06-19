Всех, кто снимает деньги с банковской карты, ожидает сюрприз: с завтрашнего дня их нельзя будет снять Юлия ЧелкановаНовость о резком изменении условий использования банковских карт Сбербанка вызвала широкий резонанс среди клиентов.
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