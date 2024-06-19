Всех, кто снимает деньги с банковской карты, ожидает сюрприз: с завтрашнего дня их нельзя будет снять

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Комментарии
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Станислав Бурченко
...это липа от либерастов...
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13 час.
Александр Лагуткин
И нахрена тогда такой банк, который за владчика решает, что ему делать со своими деньгами!?
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9 час.

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