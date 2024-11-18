«Руспродсоюз» перечислил страны, из которых можно нарастить импорт картофеля

Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что в 2024 году для наращивания импорта картофеля в РФ можно увеличить поставки из Азербайджана, Египта, Китая и Пакистана.
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