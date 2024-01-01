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«Даллас» может предложить за Паскаля Сиакама Тима Хардуэя, Ришона Холмса, Джоша Грина и пик 1-го раунда

По словам журналиста Джейка Вейнбаха, «Маверикс» следует рассматривать как «темную лошадку» в борьбе за Сиакама.

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