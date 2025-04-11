Axios: Спецпосланник Трампа Уиткофф едет в Россию на встречу с Путиным

По информации портала, политики могут встретиться 11 апреляСпециальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф отправился в Россию, чтобы 11 апреля встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии