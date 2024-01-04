Принцессы, рабы, выходные и вкусности: 25 самых ярких аниме зимы

Новый год только начался, а с ним и зимний аниме-сезон. Из минимум полусотни уже заявленных премьер, которые нас ждут с января по март (!), мы отобрали 25 — в том числе выходящего в повторный российский прокат Миядзаки.
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