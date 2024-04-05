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Глава Советского района Дохнадзе разрешил снести здоровые деревья ради «свечки» во дворе ОГИК

Глава Советского района Дохнадзе разрешил снести здоровые деревья ради «свечки» во дворе ОГИК

Безжалостный спил деревьев в Орле продолжается. На этот раз абсолютно здоровые деревья сносят во дворе общежития Орловского государственного института культуры, где в ближайшее время может появиться сомнительная высотка.

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