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В США готовятся предъявить обвинения в кибератаке якобы Ирана на штаб Трампа

Американские власти готовятся предъявить обвинения в связи с приписываемой Ирану кибератакой на избирательный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, передает 12 сентября издание The Washington Post со ссылкой на источники.

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