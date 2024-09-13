В США готовятся предъявить обвинения в кибератаке якобы Ирана на штаб Трампа

Американские власти готовятся предъявить обвинения в связи с приписываемой Ирану кибератакой на избирательный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, передает 12 сентября издание The Washington Post со ссылкой на источники.
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