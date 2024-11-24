Татьяна Голикова КАМАЗ генераль директорының ике урынбасарын бүләкләде

РФ вице-премьеры Татьяна Голикова Бөтенроссия студент отрядлары слетында «КАМАЗ» гавами акционерлык җәмгыяте генераль директорының ике урынбасары - Жанна Хәлиуллина һәм Сирень Галиәкбәровка Рәхмәт хатлары тапшырды.
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