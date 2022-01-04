У горах Хорватії пес 13 годин зігрівав травмованого альпініста

Те, що собака – найкращий друг людини, довів його власнику шестимісячний аляскинський маламут Норт. Під час спроби підкорити вершину хорватської гірського масиву Велебіт один із трьох альпіністів послизнувся, впав і в кількох місцях зламав ногу.