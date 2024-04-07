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Украина назвала себя заложником ситуации в США и согласилась на помощь в кредит

Украина назвала себя заложником ситуации в США и согласилась на помощь в кредит

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стал заложником избирательного процесса в США. Об этом он заявил интервью единому украинскому телемарафону Украинский лидер счел подход конгрессменов к решению о выделении траншей "невзрослым".

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