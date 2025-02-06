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Многие магазины сети «Светофор» могут быть закрыты по решению ФНС

Многие магазины сети «Светофор» могут быть закрыты по решению ФНС

Процедуру ликвидации холдинга «Инвест стандарт», который владеет частью сети магазинов «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, запустила Федеральная налоговая служба, следует из данных опубликованных 6 февраля в «СПАРК-Интерфакс».

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