Многие магазины сети «Светофор» могут быть закрыты по решению ФНС

Процедуру ликвидации холдинга «Инвест стандарт», который владеет частью сети магазинов «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, запустила Федеральная налоговая служба, следует из данных опубликованных 6 февраля в «СПАРК-Интерфакс».
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