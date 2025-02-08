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Аргентину охватило крупное природное бедствие

Аргентину охватило крупное природное бедствие

В Аргентине не могут справиться с крупными лесными пожарами, охватившими южные регионы страны. Как сообщает портал ADNsur, природное бедствие уже уничтожило более 3000 гектаров леса в одной только провинции Рио-Негро.

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