Аргентину охватило крупное природное бедствие

В Аргентине не могут справиться с крупными лесными пожарами, охватившими южные регионы страны. Как сообщает портал ADNsur, природное бедствие уже уничтожило более 3000 гектаров леса в одной только провинции Рио-Негро.
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