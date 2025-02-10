Ingate Group и SEOnews запускают второе ежегодное исследование про ИИ в маркетинге и бизнесе

Пройти опрос Цель исследования 2025 года — оценить текущий уровень и динамику изменений проникновения искусственного интеллекта в бизнес-процессы компаний, работу маркетологов и digital-специалистов за прошедший год.
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