Вэнс: «Европа должна защитить свои демократические ценности»

МЮНХЕН, 14 февраля, ФедералПресс. В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил обеспокоенность по поводу отступления Европы от своих основных ценностей.
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