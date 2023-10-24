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"Она была феноменальна". Бритни Спирс была главной претенденткой на роль в фильме "Дневник памяти" вместо Рэйчел МакАдамс

"Она была феноменальна". Бритни Спирс была главной претенденткой на роль в фильме "Дневник памяти" вместо Рэйчел МакАдамс

Бритни Спирс была главной претенденткой на роль Элли в фильме "Дневник памяти", которую впоследствии сыграла Рэйчел МакАдамс.

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