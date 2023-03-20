Молодые депутаты Кореновского района получили деньги на развитие муниципалитета

В Кореновском районе молодые депутаты получили шесть миллионов рублей на развитие муниципалитета. В ходе совещания парламентарии подвели итоги работы за минувший год и обсудили планы на текущий.
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