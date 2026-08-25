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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» отдаст Миретти «Бешикташу» в аренду с правом выкупа за 10+ млн евро

Полузащитник « Ювентуса »  Фабио Миретти продолжит карьеру в Турции . « Бешикташ » устно договорился о платной аренде 23-летнего воспитанника туринцев с правом выкупа более чем за 10 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

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