Театр абсурда

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Что делать с мавзолеем Ленина?

Что делать с мавзолеем Ленина?

автор - Правое полушарие Интроверта Мавзолей – одно из главных сооружений на Красной площади. В последние 30 лет довольно часто возникают споры о том, стоит ли демонтировать памятник, перенести его с главной площади или оставить все как есть.

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