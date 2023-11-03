Работу дегустатора собачьего корма предлагают в Новосибирске

Необычная вакансия – сомелье кормов для собак – опубликована на популярном сайте поиска работы. За 270 тысяч рублей в месяц претендентам на должность предлагают дегустировать собачий корм и составлять «вкусовые» отчеты.
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