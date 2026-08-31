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Таиланд сократит срок безвизового пребывания россиян до 30 дней

Срок безвизового пребывания россиян в Таиланде с 15 сентября сократится с 60 до 30 дней. Это следует из уведомления МВД королевства, опубликованных в «Королевской газете».

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