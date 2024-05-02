Биолог Марьинский предупредил дачников о появлении тли в мае

Тля — довольно малоподвижное насекомое, которое сидит на растениях и питается их соками. Как правило, оно активизируется в огороде с начала мая, рассказал «Москве 24» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
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