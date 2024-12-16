«Путин и тут опередил»: план Европы ударить по России газопроводом через Сирию провалился еще на старте.

Дружба с Путиным никак не помешает арабам делать бизнес - ничего личного, просто выгодно для их государства. Так что в сотрудничестве с еще одним другом Путина Эрдоганом они этот проект газа в Европу и реализуют.

Александр Симаков

Ага, а американцы прямо таки спят и видят, как дешёвый катарский газ вместо американского сжиженного газа в Европу по трубам потечёт. Они наши газопроводы под водой взорвали, а расхерачить наземный трубопровод для них раз плюнуть. Вот ИМЕННО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ И НЕ БУДЕТ НИКТО строить газопровод из Катара в Европу.