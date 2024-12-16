Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Путин и тут опередил»: план Европы ударить по России газопроводом через Сирию провалился еще на старте.

«Путин и тут опередил»: план Европы ударить по России газопроводом через Сирию провалился еще на старте.

Ситуация в Сирии воскресила давно забытую мечту Евросоюза о газопроводе из Катара. Но никаких гарантий Брюсселю никто не дает, а Россия уже сыграла на опережение.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Какая там бактерия нефть хавает?
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15 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Дружба с Путиным никак не помешает арабам делать бизнес - ничего личного, просто выгодно для их государства. Так что в сотрудничестве с еще одним другом Путина Эрдоганом они этот проект газа в Европу и реализуют.
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14 час.
Александр Симаков
Ага, а американцы прямо таки спят и видят, как дешёвый катарский газ вместо американского   сжиженного газа в Европу по трубам потечёт.  Они наши газопроводы под водой взорвали, а расхерачить наземный трубопровод для них раз плюнуть. Вот ИМЕННО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ И НЕ БУДЕТ НИКТО строить газопровод из Катара в Европу.
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10 час.

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