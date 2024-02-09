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Такие вообще бывают? 6 признаков истинно счастливых семей

Такие вообще бывают? 6 признаков истинно счастливых семей

Терпимость, уважение, благодарность, любовь — все это очень важно. Но они ли приводят семьи к счастью — абсолютному и полному? фото: iStockphotoПсихологи говорят: встреча разных позиций и взглядов приводит к разногласиям, сильным деструктивным эмоциям и проблемному поведению, которое уводит семьи от счастья.

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