Горящий факел огня на высокой трубе – обязательный спутник каждой нефтяной вышки. Многие задаются вопросом: почему на нефтяных вышках горит огонь? Является ли это частью процесса добычи или признаком аварийной ситуации? Постараемся подробно ответить на эти вопросы.