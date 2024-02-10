Горящий факел огня на высокой трубе – обязательный спутник каждой нефтяной вышки. Многие задаются вопросом: почему на нефтяных вышках горит огонь? Является ли это частью процесса добычи или признаком аварийной ситуации? Постараемся подробно ответить на эти вопросы.
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