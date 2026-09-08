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Царьград

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МЧС обнаружило тело альпиниста, погибшего в горах КБР

МЧС обнаружило тело альпиниста, погибшего в горах КБР

В ущелье Безенги спасатели нашли тело альпиниста из группы, попавшей под лавину в горах Кабардино-Балкарии.

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