Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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13 мая — День Черноморского флота

Сегодня в России отмечается День Черноморского флота. Об этом пишет gazetametro.ru. Дата приурочена к событиям 1783 года, когда в Ахтиарскую бухту прибыла эскадра из 11 кораблей под командованием вице-адмирала Федота Клокачева — она стала основой будущего флота.

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